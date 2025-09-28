Yeni Şafak
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'nda 6. oldu

11:2428/09/2025, Pazar
AA
Beyzbol5 Milli Takımı
Beyzbol5 Milli Takımı

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, 6. sırada tamamladı.

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 6. sırada tamamladı.


Milli takımın da mücadele ettiği Tepic kentindeki şampiyona sona erdi.


Küba ikinci şampiyonluğuna ulaşırken, Tayvan 2'nci, Venezuela ise 3. sırayı aldı. Türkiye, 16 takımın katılığı organizasyonda 6. oldu.


Milli sporcu Seyran Nisa Özdemir, turnuvadaki performansıyla dikkati çekerek "Avrupa karması takımı"na seçildi.




