SÜPER LİG

Sivasspor-Kasımpaşa 2-0

Sivasspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatabare'nin gol sevinci

Yatabare'nin gol sevinci

Fotoğraf: IHA

Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Kötü gidişatını sonlandıramayan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.


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