Sivasspor-Kasımpaşa 2-0

Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabare kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Kötü gidişatını sonlandıramayan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan ilk takım Sivasspor oldu



✅Antalyaspor

✅Denizlispor

✅Konyaspor

✅Kayserispor

✅Kasımpaşa pic.twitter.com/Udbwna9hiz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Kasım 2019



