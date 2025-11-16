Sivasspor'da Erokspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.