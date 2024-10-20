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Sivassporlu taraftarlar Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Sivassporlu taraftarlar Hatayspor maçına ilgi göstermedi

14:3720/10/2024, Pazar
IHA
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Sivassporlu taraftarlar Hatayspor maçına ilgi göstermedi
Sivassporlu taraftarlar Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Sivasspor’un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’un evinde Hatayspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarla ilgi göstermedi.


Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.


Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi.


Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu.



#Süper Lig
#Sivasspor
#hatayspor

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