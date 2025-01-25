Siyahtan beyaza geçiş denemesi

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçında ortaya önemli bir fark koydu. İsmi açıklandığında genelde büyük beklentiler karşılanmamış gibi bir hava esse de, ertesi gün imza töreni için düzenlenen basın toplantısı, takımla ilk tanışma anına dair kulüp iletişiminin yayınladığı görüntüler, Athletic Bilbao karşılaşmasından bir gün önceki basın toplantısı ve maç günü… Henüz Norveçli teknik adam sahaya çıkmadan kendisiyle ilgili algıyı büyük oranda pozitife çevirdi. Diyoruz ya; 'iletişim her şeydir' diye… Tam da onun örneği Solskjaer. Sürekli güler yüzlü yaklaşımı ve kendini ifade şekli iyi bir teknik direktör olmasının yanı sıra iyi de bir iletişimci olduğunu gösteriyor.





OYUNCULARA DOKUNUŞ

Kamuoyuyla iyi iletişim kuran birisi elbette oyuncularıyla da iyi iletişim kuracaktır. Athletic Bilbao maçında takımın gösterdiği reaksiyon, Solskjaer ile yapılan iki idmanın etkisi şeklinde açıklanamaz tabi ki. Hiçbir teknik adam, 2 idmana çıkıp bir takıma fizik ve taktik olarak bu kadar net dokunamaz. Burada soyut bir şeyler var. O da bire bir temas. Solskjaer tesislere girdiğinden beri her oyuncu ile tek tek ilgileniyor ve konuşuyor. Tesislerde çalışan ve takımla ilgilenen kim varsa isimlerini öğrenip direkt hitap ediyor. Bunların hepsi kısa sürede büyük bir etkiye dönüştü.





YETKİN TEKNİK EKİP

Bunların ötesinde Norveçliler çok sağlam bir ekip olarak İstanbul’a geldiler. Solskjaer’in yanı sıra, zaten kendisi de birinci adamlık yapan ve Molde ile şampiyonlukları bulunan Erling Moe etkisini yadsımamak gerekiyor. Kaleci antrenörü olarak gelen ama aynı zamanda iyi bir duran top antrenörü olan Richard John Hartis’in de takımla sıcak ilişkisi kısa sürede dikkat çekti. Ekibin sıcak kanlılığını, Athletic Bilbao maçı öncesi antrenman için sahaya çıktıklarında gördük. Richard, tribünlere kartal işareti yaparak maç öncesi coşku oluşturdu. Bunların hepsi Solskjaer ve ekibi adına pozitif şeyler.



