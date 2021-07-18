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'Şöhretler Maçı'nda Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başlama vuruşunu yapacağı maçta bakanların yanı sıra birçok ünlü isim forma giyecek.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Şöhretler Maçında Şampiyonlar Ligi gibi kadro: Başlama vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğandan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Medical Park Stadyumu'nun açılışında penaltı kullanmıştı.

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barış getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanıyor.

Festival kapsamda 19 Temmuz akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda "Şöhretler Karması Maçı" yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın maçın başlama vuruşunu yapacağı maçta; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra birçok ünlü isim ve eski futbolcu forma giyecek.

İşte 'Şöhretler Karması Maçı'nın kadroları:

  • Beyaz Takım
  • 1- Serdar Kulbilge,
  • 6-Hamit Altıntop
  • 34-Haydar Ali Yıldız
  • 57-Hakan Ünsal
  • 14-Faruk Atalay
  • 25-Acun Ilıcalı
  • 17-Tuncay Şanlı
  • 61-Süleyman Soylu
  • 11-Saffet Akyüz
  • 5-Mehmet Nuri Ersoy
  • 4-Hüseyin Sertoğlu
  • 42-Murat Kurum
  • 7-Mevlüt Çavuşoğlu
  • 20-Başak Ruso

  • Kırmızı takım
  • 1- Cengiz Uzun
  • 2-Emre Aşık
  • 55-Sabri Sarıoğlu
  • 3-Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  • 7-Mehmet Aurelio
  • 8-Aycan Yanaç
  • 9-Chris Forsberg
  • 2-Hüseyin Amcaoğlu
  • 10-Ersan Saner
  • 61-Mustafa Varank
  • 10-Erhan Arıklı
  • 12-Bülent Akın
  • 6-Musa Suiçmez


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