Soldado eşyalarını topluyor

34 yaşındaki Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor. Eşyalarını toplamaya başlayan tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından kolilenmiş paketleri gösteren bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Soldado'nun eski takımı Getafe'ye döneceği konuşuluyor.
- 2017 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'ye gelen gelen Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.
🤔Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Soldado'nun paylaşımı pic.twitter.com/C1OxmQ4Oui
🤔Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Soldado'nun paylaşımı pic.twitter.com/C1OxmQ4Oui— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Mayıs 2019
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