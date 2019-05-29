SÜPER LİG

Soldado eşyalarını topluyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sosyal medya hesabından taşındığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanyol futbolcu bu sezon 25 maçta 7 gol atarken 6 da asist kaydetti.

İspanyol futbolcu bu sezon 25 maçta 7 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Fotoğraf: Emin Sansar / AA

34 yaşındaki Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor. Eşyalarını toplamaya başlayan tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından kolilenmiş paketleri gösteren bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Soldado'nun eski takımı Getafe'ye döneceği konuşuluyor.

  • 2017 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'ye gelen gelen Soldado, sarı-lacivertli formayla çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.

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