Spor Son model Kartal geliyor
TRANSFER

Son model Kartal geliyor

Kadrosunda köklü değişikliklere gidecek Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket ediyor. 10 numara bölgesi için bonservisi elinde bulunan Alex Teixeria ile anlaşmak üzere olan siyah-beyazlılar, forvet için Diego Costa ve Mitrovic ile ilgilenirken, Rosier’in alternatifi olarak da Sacko’yu düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son model Kartal geliyor
Diego Costa, Alex Teixeira ve Aleksandar Mitrovic

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra harekete geçen Beşiktaş yönetimi, başarılı çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen yönetimin gündeminde; Aleksandar Mitrovic, Diego Costa ve Alex Teixeria var. Savunmada ise Rosier’in alternatifi olarak Falaye Sacko göze çarpıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer önceliğini yönetime iletti. Yalçın’ın isteği doğrultusunda görüşülen futbolculardan birisi Alex Teixeria. 10 numara pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki futbolcu, golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. 2016 yılında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk’ten Çin ekibi Jiangsu’ya transfer olan Brezilyalı oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Josef de Souza’nın da yakın arkadaşı olan Alex Teixeria konusunda epey yol alınmış durumda.

Josef de Souza ve Alex Teixeira birlikte tatil yapıyor.
Josef de Souza ve Alex Teixeira birlikte tatil yapıyor.

Beşiktaşlıları heyecanlandıran 10 numara Alex Teixeira
SPOR
Beşiktaşlıları heyecanlandıran 10 numara Alex Teixeira

Forvet ve sağ bek

Santrfor bölgesine iki futbolcu katmayı planlayan Beşiktaş, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham’da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic ve boşta olan Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik şartların uygun olması durumunda bu iki oyuncudan en az biri kadroya dahil edilecek.

Orta saha için Salih Uçan’la anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu oyuncunun gelmesiyle de o bölgeyi güçlendirmiş olacak.

Savunma hattına da takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ilk hedefi sağ beki bitirmek. Valentin Rosier için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, alternatif isim olarak ise Portekiz ekibi Guimaraes’in sağ beki Falaye Sacko ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Malili oyuncu için öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak.

Falaye Sacko'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Falaye Sacko'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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