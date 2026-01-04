Yeni Şafak
Son sözü Yusuf Yazıcı söyledi! Olympiakos kupaya uzandı

11:504/01/2026, Pazar
Yusuf Yazıcı kupayı kaldırdı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı.


Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.


Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.





#Yunanistan Süper Kupası
#Yusuf Yazıcı
#Olympiakos
