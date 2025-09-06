Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."

Yaşadığı çapraz bağı sakatlığı nedeniyle geride bıraktığımız sezonu kapatan 28 yaşındaki orta saha, bu sezon iki karşılaşmada forma giydi ve bir kez fileleri havalandırdı. Yunan ekibiyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.