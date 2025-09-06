Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması

6/09/2025, Cumartesi
Yusuf Yazıcı
Siyah-beyazlılar, Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın transferi hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Beşiktaş, Olimpiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunulduğu iddialarını yalanladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."



Yaşadığı çapraz bağı sakatlığı nedeniyle geride bıraktığımız sezonu kapatan 28 yaşındaki orta saha, bu sezon iki karşılaşmada forma giydi ve bir kez fileleri havalandırdı. Yunan ekibiyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.




