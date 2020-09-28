PTT 1.LİG

Sosyal medyayı salladı: Takımdan ayrılan futbolcu için lokma döktürdü

Kubilay Kanatsızkuş’un Bursaspor’dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutarak lokma döktürdü. Bu görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Haber Merkezi İHA
Lokma dağıtmasının nedenini panoya yazdı.

Lokma dağıtmasının nedenini panoya yazdı.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş’un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.

Uludağ, Kubilay’ın takımdan gitmesi halinde adak adamış ve lokma dağıtma sözü vermişti. Verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ’ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yer buldu.

Bursaspor'da beklentileri karşılayamayan Kubilay Kanatsızkuş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladı.
Bursaspor'da beklentileri karşılayamayan Kubilay Kanatsızkuş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti
Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti

Yeni Malatyaspor, Bursaspor'dan forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme imzaladı.Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından 23 yaşındaki futbolcunun sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 34 maça çıkan Kubilay Kanatsızkuş, 7 gol ve 2 asistle oynadı.🔥Hoş Geldin Kubilay Kanatsızkuş 💛❤️🖤 pic.twitter.com/HNfsq6OTwP&mdash; Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 25, 2020

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