Spor Sporda devrim
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Sporda devrim

AK Parti, yeni spor yasası üzerindeki çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Düzenlemeyle, menajerlik lisansının FIFA gibi uluslararası spor federasyonlarından alınması öngörülüyor. Yabancı oyuncu transferinde de “milli takımda oynama” kriteri tartışılıyor

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Osman Özgan Yeni Şafak
Sporda devrim
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, spor kulüplerini borç batağından çıkaracak, şeffaflık, hesap verilebilirlik getirecek 60 maddelik yasa teklifini muhalefetin görüşüne sunacak. Son şekli verilecek teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Menajerliğin ve futbolcu sözleşmelerinin şeffaflık ilkesi ışığında yeniden düzenlenmesinin sağlanacağı teklifle, menajer lisanslarıyla ilgili de değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre, menajer adaylarının Türkiye’den değil, FIFA gibi uluslararası spor federasyonlarından lisanslarını alması sağlanacak. AK Parti kaynakları, “Türkiye’de 15 günde lisans alınırken, orada 2 yılda zor alınıyor. Sempozyumlar düzenleniyor, sahada uygulamalı eğitimler veriliyor. İngilizce bilme şartı var. Bizde öyle bir şey yok” derken, FIFA’dan alınacak lisansla tüm dünyada menajerlik yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Getirilmesi planlanan başkan bir düzenlemeye göre de yabancılar Türkiye’de menajerlik yapamayacak. Türkiye’ye gelen yabancı oyuncu, ya buradan bir menajerle anlaşacak ya da kendi menajeri burada birine vekalet verecek.

YABANCIYA “MİLLİ TAKIM” KRİTERİ

  • Yabancı oyuncu transferiyle ilgili de bazı değişikliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Buna göre, yabancı oyuncuların Türkiye’de oynaması için “milli takımlarında oynama” kriteri getirilecek. Bununla da takımların oyun kalitesinin arttırılması öngörülüyor. Oyuncu transferlerinde yapılacak ödemeyle ilgili de belirli bir oynama süresinden sonra ödemeyi içeren ‘İngiltere modeline’ geçilmesi üzerinde duruluyor. Kaynaklar, “Bu durumda hem oyuncuyu diri tutuyorsun, hem de oynaması için motive ediyorsun” değerlendirmesini yaptı.

Dernek statüsü son buluyor

Teklifte yer alması beklenen bazı dikkat çekici düzenlemeler şöyle:

-Kulüpler, dernek tüzel kişiliğinden ayrı bir yapıya kavuşturulacak.

-Spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan verilecek tescille kurulması sağlanacak.

-Daha önce dernek statüsünde bulunan spor kulüplerinin “kamu yararına çalışma” durumu korunacak.

-Kulüplerin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde “üst kuruluş” kurmalarına imkan sağlanacak.

Hak mahrumiyeti alanın üyeliği düşecek

-Kulüp yöneticilerinde olması gereken nitelikler belirlenecek.

-Yapılacak işlemler banka ve PTT gibi kuruluşlar üzerinden yapılarak kayıt dışılığın da önüne geçilecek.

-Kulüplere bağlı, ekonomik kazanç elde etmeye imkan tanıyan müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zeminde olacak.

-Spor disiplini kapsamında “hak mahrumiyeti” cezası alanların üyelikleri resen sona erecek.

-Spor Kulüplerinde “kurul üyesi” olabilmek için “belirli suçlardan mahkum olmama” şartı getirilecek.

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