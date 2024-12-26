Sporting Lizbon'da Joao Pereira kovuldu

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da Ruben Amorim sonrası göreve getirilen teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı.
Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pereira'nın yerine teknik direktörlük görevine Rui Borges'in getirildiği belirtildi.
Kasım ayında Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından takımın başına geçen Joao Pereira, Lizbon temsilcisinde beklentileri karşılayamadı.
Sporting Lizbon, Pereira yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.