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Sporting Lizbon'da Joao Pereira kovuldu

Sporting Lizbon'da Joao Pereira kovuldu

18:5926/12/2024, Perşembe
AA
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Joao Pereira
Joao Pereira

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da Ruben Amorim sonrası göreve getirilen teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktör Joao Pereira ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pereira'nın yerine teknik direktörlük görevine Rui Borges'in getirildiği belirtildi.


Kasım ayında Ruben Amorim'in Manchester United ile anlaşmasının ardından takımın başına geçen Joao Pereira, Lizbon temsilcisinde beklentileri karşılayamadı.


Sporting Lizbon, Pereira yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.







#Sporting Lizbon
#Joao Pereira
#Portekiz Süper Lig

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