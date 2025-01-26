Stanimir Stoilov Fenerbahçe yenilgisinin sebebini açıkladı

Göztepe, Süper Lig'in 21'inci haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.





'Konsantrasyon kaybına neden oldu'

“Bence televizyon başında ve statta maçı izleyen futbolseverler adına ilgi çekici bir maçtı. Takımım kalitesini göstermeye çalıştı. Bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarı diyebilirim. 2'nci, 3'üncü golü bulmalıydık. Fırsatları gole çeviremedik. İkinci yarının başında yediğimiz gol konsantrasyon kaybına neden oldu."

'İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum'

"Bu tarz takımlara karşı 90 dakika konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz. Daha sonra maçı çevirmek için mücadele ettik. Oyun ve kalite anlamında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunumuzu geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürmeliyiz”





Stanimir Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Önce ligde kalmak istiyoruz'

“Takımın topa sahip olmasını seven bir teknik adamım. İleride de topa sahip olmayı seviyorum. Sistem oyunculara bağlı. Bize başarıyı getiren bir sistem var. Önce ligde kalmak istiyoruz. Direkt öne doğru oynamak bize başarı getiriyor. Bununla ilgili bir değişim düşünmüyorum. Ben bu durumlarda her sisteme açık bir hocayım. Bu tarz sistemler üzerine çalışmak ve değişiklikler yaratmak zaman alan şeyler. Ben geçen sene geldiğimde takım bu sistemle oynuyordu. Değişiklik yapmadık ve başarıyı yakaladık. Taraftarı mutlu kılmak ve sonuçlar almanız gerekiyor”

'İlk gole kadar kalemizde tehlike yaşamadık'

“Aslında ben 2-3 dakikada olayların çok hızlı değiştiğini düşünüyorum. İlk gole kadar kalemizde tehlike yaşamadık. Fenerbahçe seviyesindeki takımlara karşı konsantrasyon kaybı yaşarsanız arka arkaya goller yiyebiliyorsunuz. Bu konsantrasyon kaybını yaşamamamız gerekiyor”





'İkinci yarıda büyük bir fark vardı'

“Ben de deplasmanda çok fazla puan alamadığımızı biliyorum. Evde neredeyse bütün puanları topladık. İlk yarıda istediğimiz oyun vardı ama ikinci yarıda büyük bir fark vardı. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Ben de hoca olarak bununla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Biz genç oyunculardan oluşan yeni bir takımız. Sürekli hücum oynayan, baskı kuran oyun yansıtmaya çalışıyoruz. Deplasmanda 90 dakikaya yayabilmek için zaman lazım. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Evde aldığımız puanları deplasmanda da alsaydık şampiyonluğa oynuyor olurduk”

Stanimir Stoilov sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Ben her zaman güzel zamanlarımın geçtiği yerlere gelmekten mutluluk duyarım. Yaşadığım büyük sakatlık dışında. Buraya geldiğim ve dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Benim işim sadece Göztepe'ye odaklanmak. Fenerbahçe'de çok güzel yıllar geçirdim. Yıldız oyuncularla oynadım. Onlar sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin efsane oyuncularıydı."



















