Stoilov'dan oyuncusuna şok sözler! "Amatör futbolcu gibi"

Göztepe'de görev yaptığı üçüncü sezonda ilk kez bir futbolcuyla ilgili medya önünde sert ifadeler kullanan Bulgar teknik adam, Olaitan'ın amatör gibi oynadığını belirterek, "Olaitan’dan beklentimiz fazla ama bugün maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe’den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim" yorumunu yaptı.