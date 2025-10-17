Yeni Şafak
Şükrü Saracoğlu'nda hibrit çim yenileme işlemi yapıldı

16:0417/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kulüp yönetici Adem Köz, stadyumda incelemede bulundu.
Kulüp yönetici Adem Köz, stadyumda incelemede bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, futbolda liglere verilen milli arada Chobani Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim yenileme işlemleri gerçekleştirdi.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sahadaki hibrit liflerin 8 yıllık kullanım süresinin ardından elastikiyetinin azalması sebebiyle saha zemininde yenileme çalışmaları kapsamında hibrit lifler, makina yardımıyla özel bir işlemle sahaya yeniden çakıldı.


Liflerin çakılması işleminin ardından tüm sahada ara ekim tohumlama işlemi ve kumlama çalışması da yapıldı.


Yönetici Adem Köz, yenileme işlemleriyle ilgili stat müdürü Ali Bozan, çim sahalar ve peyzaj müdürü Yusuf Ak ile değerlendirmelerde bulundu.





#Fenerbahçe
#Chobani Stadı
#Şükrü Saracoğlu
