Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Ocak ayında ilk o gidecek

Transfer çalışmalarını başkan Sadettin Saran yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıda. Yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesine karar verildiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Acil olarak belirlenen mevkiler için görüşmelerine devam eden sarı-lacivertlilerde bir yandan da ayrılacak isimler merak konusu.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde transfer edilen ve sergilediği performansla beklentileri karşılamayan Anderson Talisca'nın üzeri çizildi.
Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Brezilyalı yıldız için ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek. Transfer gerçekleşmezse Talisca'nın sezon sonu sözleşmesi uzatılmayacak ve yollar ayrılacak.
Bu kararda Talisca'nın düşen performansı ve yüksek maaşı alıyor olmasının en önemli etken olduğu belirtildi. 31 yaşındaki orta saha için Brezilya kulüpleri devrede. Anderson Talisca istediği maaş teklifini alması halinde ülkesine dönmeye hazır.