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Süper Kupa maçı Halil Umut Meler'in

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Kupa maçı Halil Umut Melerin
Halil Umut Meler

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

  • 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.
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