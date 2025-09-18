Yeni Şafak
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

12:3618/09/2025, Perşembe
Hakem Mehmet Türkmen
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Haftanın açılış karşılaşması olan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:


Yarın:


20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen


20 Eylül Cumartesi:


17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi


20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam


20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler


21 Eylül Pazar:


17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk


17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe


20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay


20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır


22 Eylül Pazartesi:


20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol


