Süper Lig'e sürpriz 10 numara: Bayram sonrası imzayı atıyor

Hayat

Hacılar bayramın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı. Bayramın ilk günü tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, dün olduğu gibi bayramın üçüncü gününde de Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.