Spor Süper Lige sürpriz 10 numara Bayram sonrası imzayı atıyor
TRANSFER

Süper Lig'e sürpriz 10 numara: Bayram sonrası imzayı atıyor

Göztepe Kulübü, orta sahada görev yapan David Tijanic ile görüşmelere başladı. Sloven futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Süper Lige sürpriz 10 numara: Bayram sonrası imzayı atıyor
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, 10 numara bölgesi için David Tijanic’i listesine aldı.

Şu an Polonya’nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

Slovenya Milli Takımı’nda da forma giyen Tijanic’in bayram sonrası İzmir’e gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

  • Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana’da başlayan David Tijanic, Slovenya’da Krka ve Triglav’da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya’ya transfer oldu. Rakow’da geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Slovenya U21 Milli Takımı’nda 2 kez şans bulan Tijanic, 1 defa da A Milli Takım'da top koşturdu.

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David Tijanić (@davidtijanic)'in paylaştığı bir gönderi

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