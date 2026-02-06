Yeni Şafak
Süper Lig'in en acı golü

12:076/02/2026, Cuma
DHA
Volkan Demirel Atsu'yu formasıyla anmıştı.
Volkan Demirel Atsu'yu formasıyla anmıştı.

Hatayspor, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri “Unutmayacağız” başlığıyla yayımladığı duygusal video ile andı. Paylaşımda, depremde yaşamını yitiren Cristian Atsu’ya da özel yer ayrıldı.

Atakaş Hatayspor, 6 Şubat asrın felaketinde kaybedilenleri 'Unutmayacağız' başlığıyla anmak adına bir video yayınladı.


Kulübün sosyal medya hesaplarından 'Bu şehrin acısı da onuru da bizim. Unutmayacağız' mesajıyla yayınlanan videoda Cristian Atsu’ya, yıkılan kulüp tesislerine, stadyuma ve Hatay’ın enkaz görüntülerine yer verildi.


Ganalı futbolcu Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü, depremden bir gün önce Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın 90+6'ncı dakikasında serbest vuruştan atmıştı.







#Hatayspor
#Cristian Atsu
#6 Şubat
