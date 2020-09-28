Süper Lig'in en golcü takımı Göztepe

Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, attığı 8 golle 21 takım arasında en skorer ekip oldu. Özellikle son 2 sezonda gol yollarında büyük sıkıntılar çeken sarı-kırmızılılar geride kalan 3 haftada bu sorunu aştı. Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Göz-Göz, rakibini Gürsel Aksel Stadı'ndan 5 golle uğurladı. Ertesi hafta Yeni Malatyaspor'a misafir olan İzmir ekibi bu maçı 1-1 eşitlikle tamamladı.

Halil Akbunar 2 gol attı

Göz-Göz, son maçta ise Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe, özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşısında net fırsatları harcadı. Göztepe'de atılan 8 golün 2'sine Halil Akbunar imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmedi. Alpaslan, Atınç, Tripic, Mossoro, Soner ve Ideye de 3 maçta Göztepe'ye gol katkısı sağladı. Orta sahada görev yapan Soner 2 asist de yapmayı başardı.

İzmir'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Gaziantep maçın başında öne geçtiKarşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-128. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.Tripic direğe takıldı32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.Soner eşitliği sağladı50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1Göztepe Ideye ile öne geçti61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-175. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.Maxim penaltıdan attı, puanlar paylaşıldı89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.90+1. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu

Geçen sezon ilk 4 hafta gol atamamıştı

Göztepe geçen sezonun ilk 4 haftasında ise hiç gol atamamıştı. Sarı-kırmızılılar gol orucunu 5'inci hafta 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında bozmuştu. Göztepe bu hafta ise henüz galibiyet alamayıp gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer orta saha oyuncusu Nwobodo yaklaşık 4 hafta formasından uzak kalacak.



