Süper Lig'in en istikrarlısı Leo

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı.

Fransız futbolcu Schwechlen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve Süper Lig'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı.

Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.

Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle;

(BB Erzurumspor) Leo Schwechlen: 34 maç - 3060 dakika

(Medipol Başakşehir) Mert Günok: 34 maç - 3055 dakika

(Kasımpaşa) Trezeguet: 34 maç - 3055 dakika

(Medipol Başakşehir) Edin Visca: 34 maç - 3049 dakika

(Çaykur Rizespor) Vedat Muric: 34 maç - 3024 dakika

(Çaykur Rizespor) Gökhan Akkan: 34 maç -3016 dakika

(Demir Grup Sivasspor) Hakan Arslan: 33 maç - 2970 dakika

(Galatasaray) Fernando Muslera: 33 maç - 2970 dakika

(Atiker Konyaspor) Serkan Kırıntılı: 33 maç - 2970 dakika

(Medipol Başakşehir) Caicara: 33 maç - 2970 dakika

(Göztepe) Beto: 33 maç - 2965 dakika

(Kasımpaşa) Popov: 33 maç - 2922 dakika

(Göztepe) Titi: 32 maç - 2880 dakika

(BB Erzurumspor) İbrahim Sehic: 32 maç - 2880 dakika

(Antalyaspor) Nazım Sangare: 32 maç - 2880



