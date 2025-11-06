Süper Lig'in eski futbolcusuna AVM'de şok! Silah çekip şemsiye fırlattı

Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.





Silah çekip şemsiye fırlattı





Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağrışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.









Gözaltına alınıp serbest bırakıldı



