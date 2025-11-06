Yeni Şafak
Süper Lig'in eski futbolcusuna AVM'de şok! Silah çekip şemsiye fırlattı

11:056/11/2025, jeudi
DHA
Djilobodji'nin yaşadığı tartışma kameralara böyle yansıdı.
Djilobodji'nin yaşadığı tartışma kameralara böyle yansıdı.

Kariyerinde Chelsea, Sunderland, Gaziantep FK ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giyen Sarıyer FK'nın Senegalli stoperi Papy Djilobodji İstanbul'da gittiği bir AVM’de tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Yaşananlar kameralara da yansıdı.

Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.


Silah çekip şemsiye fırlattı


Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağrışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.



Gözaltına alınıp serbest bırakıldı


AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

