Süper Lig'in yeni sefiri: Okan Buruk

Trendyol Süper Lig’de son iki sezondur şampiyon olan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, üst üste 3., toplamda 4. lig şampiyonluğuna koşuyor. Tecrübeli teknik adamın ekibi, gelecek hafta Kayserispor ile oynayacakları maçta en az 1 puan çıkartması halinde rakiplerinin sonuçlarını beklemeden şampiyonluğunu elde edecek. 2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğunda oturan Okan Buruk, 3 sezonda adını tarihe altın harflerle yazdırdı.





EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI

Başakşehir ile 2020- 2021, Galatasaray ile ise 2022-2023 ve 2023- 2024 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen Okan Buruk, bu sezonla birlikte 4. kez şampiyonluk apoletini takacak. Böylece başarılı teknik adam Süper Lig’de 8. şampiyonluğu bulunan Fatih Terim’in ardından 2. sıraya yerleşecek. Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Bich ve Cristoph Daum’u geçecek olan Buruk, Trabsonspor'un efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte ikinci sırayı paylaşacak.





KADIKÖY DÖNÜM OLDU

Sezon içerisinde zaman zaman düşüş gösteren Galatasaray’da Okan Buruk için dönüm noktası Kadıköy’de oynanan derbi oldu. O dönem eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası yarı finalinde ezeli rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturdu. Üst üste 7 galibiyet alan sarıkırmızılılar, kupada adını finale yazdırırken, ligde ise şampiyonluğa gidiyor.



