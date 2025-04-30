Tavşanlı’da BUDO7 rüzgarı esti

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, seminerin kulübün kata branşında son yıllarda elde ettiği başarılara sahip sporcularla birlikte gerçekleştirildiğini belirtti. Katılımcılar, kılıç sporunu ve Metin Kayar’ın özgün sanatı olan BUDO7’yi tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Alımcı, karate takımının kata ekibinin bu yeni sanatla farklı silahları (Nunçaku, kılıç vb.) kullanarak etkileyici koreografiler ve gösteri çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi. Farklı bir branşla tanışan sporcuların güzel bir etkileşim yakaladığını vurgulayan Mustafa Oğulcan Alımcı, geçen hafta Lihtenştayn’dan gelen genç sporcularla da benzer çalışmalar yaptıklarını ve bu etkileşimlerin devam edeceğini dile getirdi. Bu sayede hem karate başarılarının süreceğini hem de yetenekli bir gösteri ekibinin ortaya çıkacağını ifade eden Alımcı, Metin Kayar ve Gökhan hocalara teşekkürlerini sundu.