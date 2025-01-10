Tek kişilik takım: Nwakaeme

Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan ve bordo-mavili taraftarların adeta sevgilisi olan Anthony Nwakaeme 2 yıl aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımda yeniden adından söz ettirmeye başladı. Tutuk başladığı sezonda her hafta üzerine koyarak performansını artıran Nijeryalı futbolcu, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.





İki sezon önce Suudi Arabistan'ın Al-Fahya takımına transfer olan Nijeryalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için Fode Koita, Jean Evrard Kouassi, Mahmud Trezeguet ve Mislav Orsic'i transfer eden Trabzonspor bu oyuncular ve alternatiflerinden beklenen verimi alamayınca Nwakaeme'yi sezon başında yeniden renklerine bağladı. Hazır olmadığı için ilk haftalar fazla süre alamayan 35 yaşındaki futbolcu, son haftalarda ise adeta eski günlerine döndüğünün işaretlerini verdi.









"Mutlu olduğum yerdeyim"





Deplasmanda oynanan Galatasaray ve Samsunspor maçlarında eski günlerini hatırlatan Nwakaeme, hafta içinde oynanan Alanyaspor kupa maçında da oynadığı oyun ve attığı golle dikkatleri üzerine topladı. 9 Aralık 2024'de oynanan Kasımpaşa maçında golle tanıştıktan sonra deplasmanda oynanan Galatasaray ve Samsunspor maçlarındaki futboluyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, her geçen hafta performansını artırıyor.





Trabzonspor'dan ayrı kaldığı iki sezonun kendisi içinde kayıp olduğunu belirten Nwakaeme, "Ben de hiç ayrılmayı istemezdim. Bazı şeyleri kontrol edemiyorsun. Bazı şeyler olmak zorunda oluyor. Beni aşan bir durumdu ama şuan tekrar mutlu olduğum yerdeyim. Taraftarlarımızda her zaman desteğini hissettirdi" değerlendirmesinde bulundu.















