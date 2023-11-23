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Spor

TFF'den Süper Kupa ve Suudi Arabistan kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce aldıkları karara göre 29 Aralık Cuma saat 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

18:18 - 23/11/2023 четверг
Güncelleme: 18:39 - 23/11/2023 четверг
Yeni Şafak
Süper Kupa

Süper Kupa

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa final müsabakasının daha önce belirtilmiş olan tarih ve saatte Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.


TFF'den yapılan açıklama:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır"


Galatasaray kulübü, geçtiğimiz günlerde federasyona, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'dan alınıp Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasını yönünde başvuruda bulunmuştu.


Finalin oynanacağı stadyum.






#TFF
#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
2 часа(ов) назад
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