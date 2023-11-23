Süper Kupa
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa final müsabakasının daha önce belirtilmiş olan tarih ve saatte Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu.
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır"
Galatasaray kulübü, geçtiğimiz günlerde federasyona, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'dan alınıp Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasını yönünde başvuruda bulunmuştu.