Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'deki forvetler arasında 8 istatistikte de başı çekiyor. Sadece 3 maçta suskun kalan Edin Dzeko, ligin kalan 12 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak gol krallığında da Mame Thiam ve Mauro İcardi ile birlikte zirvede yer alıyor.