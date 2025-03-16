Thomas Reis'ten kırmızı karta sert tepki

"Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri. Göstermemiz gereken bir savaş vardı. Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart, çılgınca bir kart benim için! Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'nin son dakikalarda birçok kaçırdığı pozisyon vardı."