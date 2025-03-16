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Thomas Reis'ten kırmızı karta sert tepki

Thomas Reis'ten kırmızı karta sert tepki

23:2116/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Sonuçtan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Reis, hakem Cihan Aydın'ın performansını eleştirdi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Thomas Reis basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Thomas Reis'in açıklamaları şöyle:
'Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı'

"Tabii sonuçtan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye karşı oynamanın çok zor olduğunu biliyorduk. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en iyi takımlarından biri. Göstermemiz gereken bir savaş vardı. Hakem, inisiyatifini Fenerbahçe'den yana kullandı daha çok. Kırmızı kart, çılgınca bir kart benim için! Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'nin son dakikalarda birçok kaçırdığı pozisyon vardı."

'Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim'

"Bir hoca olarak, oyuncularım hakkında çok konuşmayı seven biri değilim. Saha kenarında bazen çılgınca hareketlerim oluyor ama inanılmaz bir atmosferde oyuncularınızı ateşlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Oyuncularım beni tanıyor. Maçtan sonra Okan ile konuştum. Oynamış olduğu oyundan dolayı kendisini tebrik ettim."






#Thomas Reis
#Samsunspor
#Fenerbahçe

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