Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

15:1326/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.

THY Avrupa Ligi final four biletleri genel satışa çıktı. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.


Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.


THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.






#THY Avrupa Ligi
#Finalfour
#Abu Dabi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi