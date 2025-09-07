Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Andre Onana'yı kadrosuna katıyor: Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor Andre Onana'yı kadrosuna katıyor: Sözleşme detayları belli oldu

20:267/09/2025, Pazar
G: 7/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Andre Onana
Andre Onana

Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Onana için yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı.


Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

29 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Deneyimli isim hafta içerisinde resmi imza için Trabzon'a gelecek.


Gazeteci Fabrizio Romano transferin detaylarını duyurdu; Trabzonspor ile İngiliz devi arasında yapılan kiralık anlaşmasına göre herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Anlaşma bir yıllık.

Onana, geride bıraktığımız sezon Manchester United formasıyla 50 karşılaşmaya çıkarken 11 maçta kalesini gole kapattı.






#Trabzonspor
#Andre Onana
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül 2025’te 16 şirket temettü verecek: İşte bu ay temettü verecek hisseler ve tarihleri