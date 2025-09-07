29 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Deneyimli isim hafta içerisinde resmi imza için Trabzon'a gelecek.

Gazeteci Fabrizio Romano transferin detaylarını duyurdu; Trabzonspor ile İngiliz devi arasında yapılan kiralık anlaşmasına göre herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Anlaşma bir yıllık.