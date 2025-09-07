Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Onana için yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Uğurcan Çakır ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.
29 yaşındaki file bekçisi Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Deneyimli isim hafta içerisinde resmi imza için Trabzon'a gelecek.
Gazeteci Fabrizio Romano transferin detaylarını duyurdu; Trabzonspor ile İngiliz devi arasında yapılan kiralık anlaşmasına göre herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Anlaşma bir yıllık.
Onana, geride bıraktığımız sezon Manchester United formasıyla 50 karşılaşmaya çıkarken 11 maçta kalesini gole kapattı.