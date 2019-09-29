Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Dorukhan (kk), 42. dakikada Sosa, 64. dakikada Sörloth ve 88. dakikada Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 79. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Akyazı'da 'Şampiyon Trabzonspor' sesleri! pic.twitter.com/0BoG3z7E3v — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019

Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kez

Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş müsabakasıyla bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi. Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Kamil Ahmet, Beşiktaş karşısında mevkisi olan sağ bek yerine maça sağ kanatta başladı.

Serkan Aslan'ın ilk heyecanı

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen genç oyuncularından Serkan Asan, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez A takımda 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Ayrıca bordo-mavili takımın kadrosunda Beşiktaş karşısında kendi alt yapısından yetişen 6 futbolcu yer aldı.

Hüseyin 11'le geri döndü

Getafe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında formasını mevkidaşı Gaston Campi’ye kaptıran Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, hafta içerisinde bordo-mavili kulüple 5 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Beşiktaş maçında yeniden 11’deki yerini aldı.

Gol olur. #JoseSosa pic.twitter.com/YZiqUQcjlf — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019

Beşiktaş'ta 3 değşiklik

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına üç değişiklik yaparak sahaya çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'i yedek kulübesine çeken Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.

Şenol Güneş de maçı izledi

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı'na gelerek Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini tribünden takip etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından Beşiktaş Kulübü’ne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Akyazı'da; Volkan Konak'ın 'Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum' şarkısı çalıyor. — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 29, 2019