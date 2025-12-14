Trabzonspor - Beşiktaş Canlı İzle - Canlı Skor
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Dev derbi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlemek için haberimizde bulunan linke tıklayabilirsiniz.
Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ BEİNSPORTS 1 CANLI
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
