Trabzonspor - Beşiktaş Canlı İzle - Canlı Skor

Trabzonspor - Beşiktaş Canlı İzle - Canlı Skor

14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Trabzonspor - Beşiktaş Canlı İzle - Canlı Skor
Trabzonspor - Beşiktaş Canlı İzle - Canlı Skor

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Dev derbi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlemek için haberimizde bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ BEİNSPORTS 1 CANLI

Trabzonspor - Beşiktaş maçını beIN SPORST 1 ekranlarından izlemek için

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



