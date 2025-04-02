Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor-Bodrum FK (CANLI)

Trabzonspor-Bodrum FK (CANLI)

16:472/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İki takım arasında ligde oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
İki takım arasında ligde oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Saat 17.45'te başlayacak müsabakanın canlı yayınına haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak.


Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.


Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.


Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.


Maçın 11'leri

Trabzonspor:
Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Bodrum FK:
Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz.

Trabzonspor-Bodrum FK maçını canlı izlemek için



#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Bodrum FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel’in Türk ekonomisini hedef alan boykot çağrısına sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından tepki yağdı