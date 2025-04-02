Trabzonspor-Bodrum FK (CANLI)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Saat 17.45'te başlayacak müsabakanın canlı yayınına haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.