Trabzonspor cesur oynayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir'i 3-0 yenerek 12 maçlık deplasman galibiyeti hasretini sona erdirdikleri ve takımın başında çıktığı ilk karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oyunun kendisini tatmin etmediğini belirten Tekke, “Trabzonspor topa daha çok sahip olmalı, cesur olmalı. Benim için en temel parametre bu. Tabii ki bu da bir anda olacak değil. Yeni bir oyun inşa etmek için küçük küçük ama ısrarlı tekrarlarımız devam edecek” dedi.

KUPA HEDEFİMİZ VAR

Adım adım ilerlemek istediklerini aktaran Fatih Tekke, "Maç maç gitmek zorundayız. Türkiye Kupası'nda bir hedefimiz var. Bunu yakalayabilmeliyiz. Her maç mutlaka zor olacak. Sonuçta herkesin hedefleri var. Trabzonspor'un normalleşmeye ihtiyacı var. Bu topraklardan oyuncu her zaman çıkıyor. Doğru yetiştirmemiz, satmamız ve bu arada da yarışmamız lazım. Neleri düzeltebiliriz, bunun peşindeyiz. Taraftarın bana sevgisine karşı o borcu ödemem lazım. Taraftarımız sayesinde buradayım"

ifadelerini kullandı.

ÖN ALAN BASKISI ŞART

Ön alan baskısını kendisi için "olmazsa olmaz" diye nitelendiren Fatih Tekke, "Bu belirginliği topa sahip olarak yapabilmeliyiz. Trabzonspor’un oyun şekli bu değil. Belli bir ritmi yakalamak için de çok tekrar gerekir" şeklinde konuştu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın kendileri adına önemli olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü, "Oyuncuların gülebilmesini sağlamak ve duygularını yukarı çıkartabilmek önemli. Trabzonspor taraftarları sahada mücadele etmeyen bir takımı asla olmayacak” diye konuştu.

Uğurcan’dan kariyer sezonu

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, adeta kariyer zirvesi yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan (98) kaleci olan milli futbolcu, kariyerinin en yüksek kalesini gole kapama oranı yakaladığı sezonunu da geçiriyor. Deneyimli kaleci, 26 karşılaşmanın 11’inde kalesini gole kapadı.

Banza boş geçmedi

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak aldığı Simon Banza, Başakşehir karşısında da boş geçmedi. Kongolu yıldız, lig deplasmanlarındaki 12 golün 6'sını attı. Banza bu yönüyle de 2000-01'den bu yana bordo-mavili formayla en yüksek üçüncü orana ulaşan isim oldu. Bu arada cezalı duruma düşen Banza, 29 Mart’taki Göztepe maçında olmayacak.

Hüseyin’e sakatlık şoku

Trabzonspor’un, Başakşehir’i 3-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11’de çıkan stoper Hüseyin Türkmen, 58. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Deneyimli oyuncunun üst adalesinde yırtık şüphesi olduğu öğrenildi. Hüseyin'in durumu yapılacak tetkikler sonucunda netlik kazanacak.



