Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya'ya kiraladı

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Alman gazetesi Welt: Üreten Türkiye'yi hesaba katamadık

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. Alman gazetesi Welt, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2'leri masaya yatırdı. Haberde 'Kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu.' ifadeleri yer aldı.