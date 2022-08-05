Spor Trabzonspor Enis Destanı Polonyaya kiraladı
TRANSFER

Trabzonspor Enis Destan’ı Polonya'ya kiraladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan 600 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Enis Destan’ı Polonya'nın Warta Poznan takımına kiraladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Trabzonspor Enis Destan’ı Polonyaya kiraladı
Kariyerinde 67 maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 22 gol atıp 4 asist yaptı.

Trabzonspor’un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya’nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

75 bin Euro kiralama bedeli

Bordo-mavililer, geçen sezon devre arası Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan’ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.

  • Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor’da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.

Kadıköy'de Lincoln'ün gecesi
SPOR
Kadıköy'de Lincoln'ün gecesi
Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Bir ilimizde termometreler 'eksi'yi gösterdi.
En zor an

En zor an

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesini böyle taşıdı.
Bölgeye rahatlama getirecek

​Soçi'de kritik zirve başladı.

​'Anne kadın baba erkektir'

​Yediiklim Yayınevi baskınında yeni gelişme

​Bakan Soylu: Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak.

​'Sadece bir tanesi bile mahvetmek için yeter' deyip uyardılar.

Hobi olarak başladı talepler patladı.

​Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.