Trabzonspor Gaziantep FK'ya kaybetmiyor

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 27 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, geçen sezon da 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken bu sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.