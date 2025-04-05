Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

16:355/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Simon Banza taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.
Simon Banza taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yapan bordo-mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.

Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor saat 16.00'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden kaleci Onuralp Çevikkan'da koltuk değnekleri ile geldiği havalimanında kafileye eşlik etti. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ile fotoğraf çekildi.






#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi: Refah payı ve seyyanen artış...