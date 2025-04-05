Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden kaleci Onuralp Çevikkan'da koltuk değnekleri ile geldiği havalimanında kafileye eşlik etti. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ile fotoğraf çekildi.