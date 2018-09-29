SÜPER LİG

Trabzonspor-Kasımpaşa

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 3 boyutlu canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının 3 boyutlu canlı anlatımı yenisafak.com'da.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor

  • Onur, Hosseini, Toure, Pereira, Novak, Kucka, Onazi, Sosa, A. Ömür, Burak, Hugo.

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