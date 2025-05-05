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Trabzonspor Kasımpaşa önünde

Trabzonspor Kasımpaşa önünde

Ali Kemal Yazıcı
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Süper Lig’deki son 3 maçını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili takım, sahadan 3 puanla ayrılarak serisini 4’e çıkarmak istiyor.

Süper Lig’de son dönemde yakaladığı ivmeyle üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor, dış sahada 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçından sonra yeniden kazanarak deplasman serisi de yakalamak istiyor.


4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Ligde oynadığı 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kadroda bulunmayan Stefan Savic, Uğurcan Çakır'in yanı sıra Edin Visca ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Visca ve Ozan bugün forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Süper Lig’de kendi sahalarında yapacakları Galatasaray derbisinde oynamayacak. Kasımpaşa’da ise Opoku, Sadık Çiftpınar ve Gökhan Gül'ün sakatlıkları nedeniyle kadroda olması beklenmiyor.


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