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Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: Bu çocukları destekleyin güvenin

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: Bu çocukları destekleyin güvenin

17:215/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka
Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, Atalanta zaferinin ardından konuştu. Oyuncularıyla gurur duyduklarını belirten Saka, "Şu an mutluğu idrak edemiyorum. Çok gururluyuz. Değerli oyuncular yetiştirdik, yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı penaltılar sonucunda eleyerek çeyrek final yükseldi.


Bu zaferin ardından Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncularıyla gurur duyduklarını belirten Saka, "Şu an mutluğu idrak edemiyorum. Çok gururluyuz. Sabırlı oynamamız gerektiğini, taktik disiplinden kopmadan oynadığımızda sonunu getireceğimizi konuştuk. Öyle de oldu. Mutluyuz." dedi.

Trabzonspor altyapısının önemini dikkat çeken Saka, "Sistem Avrupa’da çok daha düzenli, iklim ve ortam da düzenli. Burada ise günübirlik heyecanlar toplumumuzu mutlu kılıyor. Biz Trabzonspor olarak en önemli akademilerden birisine sahibiz. Değerli oyuncular yetiştirdik, yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Saka stadyuma gelen taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti;
"Taraftarlara öncelikle bu ramazan gününde, oruçlu olup bizleri desteklemeye gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz bir spor şehriyiz. Takımımızla yatıyoruz, takımımızla kalkıyoruz. Dolayısıyla onların desteği bize çok büyük güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizimle birlikte olsunlar. Bu çocukları desteklesinler, çocuklar her zaman ellerinden geleni yapacaktır."


#Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı
#Eyüp Saka
#Atalanta U19

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