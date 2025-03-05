Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: Bu çocukları destekleyin güvenin

Saka stadyuma gelen taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti;

"Taraftarlara öncelikle bu ramazan gününde, oruçlu olup bizleri desteklemeye gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz bir spor şehriyiz. Takımımızla yatıyoruz, takımımızla kalkıyoruz. Dolayısıyla onların desteği bize çok büyük güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizimle birlikte olsunlar. Bu çocukları desteklesinler, çocuklar her zaman ellerinden geleni yapacaktır."