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Trabzonspor'un gençleri Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Trabzonspor'un gençleri Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

15:565/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Takımı, Türkiye'de kulüp düzeyinde altyapılarda elde edilmiş en büyük başarının altına imza attı.
Trabzonspor U19 Takımı, Türkiye'de kulüp düzeyinde altyapılarda elde edilmiş en büyük başarının altına imza attı.

Ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, Juventus'un ardından Atalanta'yı da devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor, ülke futbolunda kulüpler düzeyinde bunu başaran ilk Türk kulübü oldu.

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19 takımı, İtalya'nın Atalanta U19 takımını konuk etti. Müsabakanın normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Bordo-Mavililer, penaltı atışları sonrası rakibini 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karadeniz ekibinde penaltıları Salih Malkaçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibükoğlu gole çevirdi. Atalanta U19 takımının penaltılarında ise Simonetto, Bono ve Comi fileleri sarsarken, Cakolli'nin vuruşunu kaleci Ahmet Doğan Yıldırım kurtardı.

Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi kim olacak?

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak.


Başkan Ertuğrul Doğan'dan zafer mesajı: "Yeni bir hikayenin başlangıcı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonunda tarihi bir başarıya imza atan genç takımı kutladı. Doğan, yeni hedefin çeyrek final olduğunu söylerken 'yeni bir hikayenin başlangıcı' ifadesini kullandı.


Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka tarihi başarının ardından oyuncuları için destek istedi

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, Avrupa UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.Avrupa UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya'nın Atalanta U19 ekibini penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor U19 Teknik direktörü Eyüp Saka, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saka, "Çok mutlu ve gururluyuz. Kulübümüz adına, oyuncularımız ve şehrimiz adıma çok gururlu olduğumuzu söylemek isterim. Tarifi imkansız duygular içeresindeyiz. Böyle mutluluklar kolay olmuyor" dedi.

"Kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz"

"Sakatlıklardan çıkan ve yeni antrenmanlara başlayan oyuncularımız var. Daha kısıtlı bir kadro ile oynuyoruz. Daha efektif bir şekilde kadroyu kullanmaya çalışıyoruz. Oyunun penaltılara gideceğini düşünerek ve penaltı iyi kullana oyuncularımızı da oyuna katmayı oyun içersin de olmalarını planlamıştık. Planladığımız gibi olduğunu düşünüyorum"

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

"Takımımızla yatıp takımımızla kalkıyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmek güçlü hissettiriyor. Her zaman bizimle beraber olsunlar her zaman bizi desteklesinler her zaman bizim yanımızda olsunlar"

"İnançlarımızdan ve hedeflerimizden yana sıkıntımız yok"

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü, inançlarından ve hedeflerinden yana bir sıkıntıları olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı;

"Biz çocuklarımıza güveniyoruz, adım adım gitmek istiyoruz. Bu organizasyon çok önemli oyuncularımızı görünür kılıyor. Bu oyuncu gurubunu hem A takımına hem de Türk futboluna sunabilmek, bunu yaparken de hem oyun hem sonuç hem de oyuncularımızı kazanabilirsek bizim için gerçek şampiyonluk odur diye düşünüyorum."

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka maç sonunda açıklamalarda bulundu.






#UEFA Gençlik Ligi
#Trabzonspor U19
#Atalanta U19

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