Trabzonspor Umut Bozok'u açıkladı

Trabzonspor bir transferi daha açıkladı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Lorient'in futbolcusu Umut Dilan Bozok'u Trabzon'a getiren bordo-mavililer, oyuncuyla anlaştığını açıkladı.
"Sanatını Trabzonspor'da icra edecek"
Süper Lig'in 5. haftasında yarın Ümraniyespor ile oynanacak maç için kamp kadrosuna da dahil edilen Umut için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Trabzonspor, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok" ifadeleri kullanıldı.
- Son gol kralı, Trabzonspor'da 9 numaralı formayı terletecek.
Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. 😎
Ailemize hoş geldin Umut Bozok! ❤️💙 pic.twitter.com/cHJq61HU1b
Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. 😎