Spor Trabzonspor Umut Bozoku açıkladı
TRANSFER

Trabzonspor Umut Bozok'u açıkladı

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı ve dün öğlen saatlerinde Trabzon'a getirdiği Umut Bozok'u resmen açıkladı. Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut için bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından "Ailemize hoş geldin Umut Bozok" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Umut Bozoku açıkladı mı? Kaç numara giyecek?
Transfer - Umut Bozok

Trabzonspor bir transferi daha açıkladı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Lorient'in futbolcusu Umut Dilan Bozok'u Trabzon'a getiren bordo-mavililer, oyuncuyla anlaştığını açıkladı.

"Sanatını Trabzonspor'da icra edecek"

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Ümraniyespor ile oynanacak maç için kamp kadrosuna da dahil edilen Umut için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Trabzonspor, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok" ifadeleri kullanıldı.

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