Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber

15:3624/02/2026, Salı
AA
Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.


Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.





