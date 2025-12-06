Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İzmir’e gitti. Bordo-mavililer bu maçta toplam 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekip, idmanın ardından özel uçakla İzmir yolculuğuna çıktı.
Karadeniz temsilcisi, Göztepe deplasmanına 7 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıkları süren Savic, Baniya ve Visca kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı Oulai da kafileye dahil edilmedi. Bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesinde bulunmayan Nwakaeme de maç kadrosuna yazılmadı.
Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.
Trabzonspor’un Göztepe maçı için belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu, Danylo Sikan.