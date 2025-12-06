Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekip, idmanın ardından özel uçakla İzmir yolculuğuna çıktı.

Karadeniz temsilcisi, Göztepe deplasmanına 7 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıkları süren Savic, Baniya ve Visca kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı Oulai da kafileye dahil edilmedi. Bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesinde bulunmayan Nwakaeme de maç kadrosuna yazılmadı.