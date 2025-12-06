Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan 'skandal' diyerek TFF'ye çağrı yaptı

13:286/12/2025, Cumartesi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor'un Galatasaray maçında hakkının yendiğini söyledi. Doğan, bazı hakemlerin sürekli aynı hataları tekrarladığını vurgulayarak, federasyonu gereken adımları atmaya çağırdı.

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında 3-2 galip geldiği maçın uzatma dakikalarında verilmeyen penaltı pozisyonu Türk futbolunda gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Pozisyonlar ilgili tartışmalar büyürken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da konu hakkında bir açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Samsunspor'un ciddi anlamda hakkı yenmiştir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un geçmişte benzer mağduriyetleri sıkça yaşadığını vurgulayan Başkan Doğan "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum" dedi.

Ertuğrul Doğan, belirli hakemlerin sürekli benzer hatalar yaptığını belirterek, "Her hata hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım" diye konuştu.

