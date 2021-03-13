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Trabzonspor'da Berat Özdemir kadroda yok

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadı.

Haber Merkezi AA
Berat Özdemir performansıyla bordo-mavili takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Berat Özdemir performansıyla bordo-mavili takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Süper Lig’de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. 14 Mart Pazar günü saat 16:00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Mehmet Can Satman yapacak.

Hazırlıklar tamamlandı

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla tamamlayarak, otobüsle Erzurum’a hareket etti. Saat 14.30’da karayolu ile Trabzon’dan Erzurum’a giden bordo-mavili takım müsabaka öncesi kampa girerek maç saatini bekleyecek.

5 oyuncu eksik

Trabzonspor’da tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Andres Trondsen sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bu oyuncuların yanı sıra kas ağırları olan Berat Özdemir ve kart cezası bulunan Vitor Hugo karşılaşmada forma giyemeyecek.

4. randevu

Trabzonspor ile BB Erzurumspor Süper Lig’de 4. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 3 maçta bordo-mavililer 2 galibiyet alırken 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor kalesinde gol görmedi.

Muhtemel 11

Trabzonspor’un BB Erzurumspor kafilesinde 22 futbolcu yer alırken bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny 11’iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor
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Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor


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