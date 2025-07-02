Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

14:052/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trabzonspor Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı.
Trabzonspor Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.


Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.


Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Trabzonspor
#Süper Lig
#Antrenman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS'de tercih sınırı var mı? Kaç tercih hakkı var? YKS'de kimler tercih yapabilir?