Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını, sürdürüyor. Bordo-mavili futbolcular, kondisyon salonunda çalıştı.
Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.
Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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