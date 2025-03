Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Göztepe maçında down sendromlu bireyler seremoniye çıkacak

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemine değinerek, "Trabzonspor olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasını desteklediklerini işaret eden Karaman, "Bu doğrultuda, 29 Mart'ta Papara Park'ta Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 29. haftasında oynayacağımız Göztepe karşılaşmasında down sendromlu bireyleri seremoniye çıkararak bu özel günü onlarla birlikte daha anlamlı hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.