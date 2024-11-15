Trabzonspor'dan savunma ve hücum idmanı

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. 7’ye 5 savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.