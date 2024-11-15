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Trabzonspor'dan savunma ve hücum idmanı

Trabzonspor'dan savunma ve hücum idmanı

15:4115/11/2024, Cuma
DHA
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Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan idmanda yer aldı.
Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan idmanda yer aldı.

Bordo-mavili takım, Süper Lig’de oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. 7’ye 5 savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.


Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Adana Demirspor

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